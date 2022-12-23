İnek filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1969 yılında vizyona giren İnek filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, İnek filminin konusu ne? İnek filminin oyuncuları kim? İnek filminin IMDb puanı kaç?
İnek (The Cow), yönetmenliğini üstlenen Dariush Mehrjui'nin, senaristliğinde Gholam Hossein Saedi ile birlikte çalıştığı, 1969 yapımlı bir dram filmidir.
İNEK FİLMİNİN KONUSU NE?
Köyde Hasan tek ineğin sahibi olmanın gururunu yaşmaktadır. Ona en iyi şekilde bakmakta, beslemekte ve doğum yapmasını beklemektedir. İneğin aniden ölümünü dostları şehre giden Hasan’dan gizlerler ve onun kaybolduğunu söylerler. Ancak Hasan bu haberle çöker. Aynı zamanda köyün tek ineği olan bu hayvan, evli ve çocuksuz olan Hasan'ın hayattaki en değerli varlığıdır. Hasan asıl dramı ineği öldükten sonra yaşar. Bundan sonra kendisini inek olarak hissedecektir.
İNEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ezzatolah Entezami,
Firouz Behjat-Mohamadi,
Mahmoud Dowlatabadi,
Parviz Fannizadeh,
Jamshid Mashayekhi,
Ali Nassirian,
Ezatallah Ramezanifar,
Esmat Safavi
İNEK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
İnek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.
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