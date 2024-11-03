Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim?

Koruyucu (The Marksman) filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:36

Koruyucu filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Koruyucu filminin yönetmen koltuğunda Robert Lorenz oturuyor. Filmin senaristliğini Liam Neeson üstleniyor. Peki, Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim?

KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU NE?

Koruyucu, bir kartel üyelerinin peşine düştüğü bir çocuğu korumaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Eski bir keskin nişancı olan Jim Hanson, Arizona-Meksika sınırında sahibi olduğu bir çiftlikte yaşamının sürdürür. Yaşadığı kaybın etkisinden kurtulamayan Jim, günlerini köpeği Jackson ile geçirir. Onun hayatı, Meksikalı bir kartelin üyeleri tarafından takip edilen Rosa'nın oğlu Miguel ile birlikte kaçıp, Jim'in ülkesine gelmesiyle bambaşka bir hal alır. Rosa'nın bir çatışma sırasında ölmesi üzerine Jim, Miguel'e peşindekilerden kaçıp, hayatını kurtarması için yardım eder.

KORUYUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Jacob Perez

Teresa Ruiz

Dylan Kenin

Kellen Boyle

KORUYUCU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Koruyucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.


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