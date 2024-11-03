Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim?
Koruyucu (The Marksman) filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Koruyucu filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Koruyucu filminin yönetmen koltuğunda Robert Lorenz oturuyor. Filmin senaristliğini Liam Neeson üstleniyor. Peki, Koruyucu filminin konusu ne? Koruyucu filminin oyuncuları kim?
KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU NE?
Koruyucu, bir kartel üyelerinin peşine düştüğü bir çocuğu korumaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Eski bir keskin nişancı olan Jim Hanson, Arizona-Meksika sınırında sahibi olduğu bir çiftlikte yaşamının sürdürür. Yaşadığı kaybın etkisinden kurtulamayan Jim, günlerini köpeği Jackson ile geçirir. Onun hayatı, Meksikalı bir kartelin üyeleri tarafından takip edilen Rosa'nın oğlu Miguel ile birlikte kaçıp, Jim'in ülkesine gelmesiyle bambaşka bir hal alır. Rosa'nın bir çatışma sırasında ölmesi üzerine Jim, Miguel'e peşindekilerden kaçıp, hayatını kurtarması için yardım eder.
KORUYUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson
Jacob Perez
Teresa Ruiz
Dylan Kenin
Kellen Boyle
KORUYUCU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Koruyucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü!
- Yaralı sayısı yükseliyor!
- Erdoğan'dan birçok yeni atama!
- Yaş yetmiş
- Polis memuru şehit oldu!
- Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' operasyonu
- AKP’li vekiller kendileriyle çelişti
- CHP’yi sersemletme politikası
- Konya'da feci vahşet: Boş arazide katledildi!
- Başdanışman Uçum'dan dikkat çeken açıklama