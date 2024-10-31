Yayınlanma: 31.10.2024 - 20:43

Güncelleme: 31.10.2024 - 20:43

Cosmic Sin filminin yönetmen koltuğunda Edward Drake oturuyor. Filmin senaristliğini Edward Drake ve Corey Large üstleniyor. Peki, Cosmic Sin filminin konusu ne? Cosmic Sin filminin oyuncuları kim?

COSMIC SIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Cosmic Sin , Edward Drake tarafından yönetilen, Bruce Willis ve Frank Grillo'nun başrollerini paylaştığıyeni bir Amerikan bilim kurgu filmidir. 2524 yılında, insanlar dış gezegenleri kolonileştirmeye başladıktan dört yüzyıl sonra, emekli General James Ford, düşman bir uzaylı filosunun uzak bir gezegendeki askerlere saldırması üzerine tekrar hizmete çağrılır. Ford ve seçkin askerlerden oluşan bir ekip çok geç olmadan yaklaşan saldırıyı durdurmaya çalışırken, insanlığa yönelik tehdit kısa sürede yıldızlararası bir savaşa dönüşür.

COSMIC SIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Brandon Thomas Lee

Frank Grillo

Adelaide Kane

Luke Wilson

Lochlyn Munro

Johnny Messner

Costas Mandylor

COSMIC SIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cosmic Sin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.