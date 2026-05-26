Köy Düğünü filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Peki, Köy Düğünü filminin konusu ne? Köy Düğünü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzun süredir birlikte olan Esra ile Emre, sonunda evlenmeye karar verir ve 1 ay sonra yapılacak olan düğün için hazırlıklara başlarlar. Düğün için Çeşme'nin en şık oteli ayarlanıp, davetliler belirlenir. Emre, her şeyin Esra'nın mutlu olacağı şekilde ayarlanan düğünlerine ailesini davet etmek için yaşadıkları köye gitmeye karar verir. Ancak Esra, Emre ile köye gitmeyeceğini söyler. Bu durum üzerine Emre, asistabu Irmak ile köye gitmek üzere yola koyulur. Esra'nın harcamaları yüzünden zor durumlar geçiren Emre, şirketinin batma riskiyle karşı karşıyadır. Bu sırada Emre'nin dedesi, geri çevirmesi zor bir teklif yapar. Yaşlı adam, torununun düğününü köyde yapması karşılığında ona büyük bir arazi hediye edeceğini söyler. Emre, Esra'yı ikna edemeyince aklına bir fikir gelir ve Irmak'ı ailesine Esra diye tanıtıp köyde sahte bir düğün yapar. Bu süreçte Emre ile Irmak'ın birbirlerine aşık olması işleri iyice karıştırır..

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tuğba Melis Türk

Gökberk Demirci

Asuman Dabak

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Köy Düğünü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.