Köyden İndim Şehire filminin konusu ne, oyuncuları kim? Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 09:57

Güncelleme: 08.01.2023 - 09:57

Köyden İndim Şehire, yönetmenliğini Ertem Eğilmez, senaristliğini Zeki Alasya'nın üstlendiği, 1974 yapımlı bir komedi filmidir.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN KONUSU NE?

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkânından kovdurur -ilk geldiklerinde dükkânda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür -evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri’ye geri döner.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Zeki Alasya

Metin Akpınar

Halit Akçatepe

Tekin Akmansoy

Perran Kutman

Oya Alasya

Meral Zeren

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Köyden İndim Şehire filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlenmiştir.