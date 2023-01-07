Beyaz Sayfa filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Beyaz Sayfa filmi Polonya yapımı Romantik- Drama filmidir. Beyaz Sayfa filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Jacek Lusinski tarafından yazılıp yönetilen Beyaz Sayfa (Carte Blanche) filmi 2015 yılında vizyona girdi.
BEYAZ SAYFA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Tarih öğretmeni Kacper, görme yetisini kaybettiğini öğrenir. İşini sürdürmek ve sınıfını final sınavlarına götürmek için sorunlarını çevresinden saklamaya karar verir.
BEYAZ SAYFA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Beyaz Sayfa filminin oyuncuları; Andrzej Chyra, Urszula Grabowska, Arkadiusz Jakubik
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