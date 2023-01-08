TV yayın akışı 8 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklıştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Belalı Tanık
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Doktor Civanım
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:45 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Belalı Tanık
22:30 Belalı Tanık
00:40 Kıyamet: Büyük Çarpışma
02:15 Kıyamet: Büyük Çarpışma
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Hayatımın Şansı
15:40 Yasak Elma
16:45 Benden Ne Olur
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Doktor Civanım
22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
00:00 Doktor Civanım
01:45 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Toprak İle Fidan
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:30 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:30 Yerli Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Fırıldak Ailesi
20:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yerli Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Tarkan Altın Madalyon
08:15 Senede Bir Gün
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Köyden İndim Şehre
02:00 Sipahi
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Bir Zamanlar Batıda
13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
15:45 Sıfırıncı Gün
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Ege'nin Hamsisi
08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yeni Hayat
15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Bir Küçük Gün Işığı
15:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:00 Aldatmak
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