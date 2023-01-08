TV yayın akışı 8 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta başına yaklıştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Belalı Tanık

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Doktor Civanım

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:45 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler