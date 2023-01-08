TV yayın akışı 8 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2023 Pazar, 09:37
<p>Hafta başına yaklıştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  Belalı Tanık </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Doktor Civanım</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:45 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Güzel Günler</p>

Hafta başına yaklıştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  Belalı Tanık 

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Doktor Civanım

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:45 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Güzel Günler

<p><strong>Kanal D Yayın Akışı</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa </p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim </p> <p>16:00 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Belalı Tanık </p> <p>22:30 Belalı Tanık</p> <p>00:40 Kıyamet: Büyük Çarpışma</p> <p>02:15 Kıyamet: Büyük Çarpışma</p>

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa 

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim 

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Belalı Tanık 

22:30 Belalı Tanık

00:40 Kıyamet: Büyük Çarpışma

02:15 Kıyamet: Büyük Çarpışma

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Hayatımın Şansı</p> <p>15:40 Yasak Elma</p> <p>16:45 Benden Ne Olur</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Doktor Civanım </p> <p>22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde </p> <p>00:00 Doktor Civanım</p> <p>01:45 Maskeli Beşler İntikam Peşinde</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Hayatımın Şansı

15:40 Yasak Elma

16:45 Benden Ne Olur

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Doktor Civanım 

22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde 

00:00 Doktor Civanım

01:45 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Toprak İle Fidan</p> <p>09:00 Meltem Demir İle Hanımeli</p> <p>10:30 En Güzel Bölüm</p> <p>10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler</p> <p>11:00 Tülin Şahin İle Moda</p> <p>12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Çöp Adam</p> <p>16:30 Yerli Dizi </p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Fırıldak Ailesi </p> <p>20:45 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Yerli Dizi</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Toprak İle Fidan

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:30 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:30 Yerli Dizi 

18:15 Star Haber

19:00 Fırıldak Ailesi 

20:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yerli Dizi

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Tarkan Altın Madalyon</p> <p>08:15 Senede Bir Gün </p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler </p> <p>00:15 Köyden İndim Şehre</p> <p>02:00 Sipahi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Tarkan Altın Madalyon

08:15 Senede Bir Gün 

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler 

00:15 Köyden İndim Şehre

02:00 Sipahi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları </p> <p>10:00 Bir Zamanlar Batıda </p> <p>13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel</p> <p>15:45 Sıfırıncı Gün</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye </p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları 

10:00 Bir Zamanlar Batıda 

13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

15:45 Sıfırıncı Gün

20:00 MasterChef Türkiye 

00:15 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:15 Ege'nin Hamsisi</p> <p>08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Yeni Hayat</p> <p>15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:35 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Ege'nin Hamsisi

08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yeni Hayat

15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:35 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Bir Küçük Gün Işığı </p> <p>15:15 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:00 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Bir Küçük Gün Işığı 

15:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:00 Aldatmak

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