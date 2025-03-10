Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü ne zaman, hangi gün? Kral Kaybederse son bölümde ne oldu?

Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:04

Güncelleme: 10.03.2025 - 23:04

Kral Kaybederse dizisinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak edildi. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü ne zaman, hangi gün yayımlanıyor? Kral Kaybederse son bölümde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan’ın, Handan’ı küçük düşüren planlarının ardından ikili, soluğu mahkeme salonunda alır. Kenan ve Handan, karşılıklı olarak birbirlerine bir kez daha “evet” derler. Ancak, zamanında hayatlarını birleştiren bu sevgi dolu sözcük, şimdi birlikteliklerini sonlandıran bir veda niteliğindedir.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kral Kaybederse dizisi yeni bölümüyle salı akşamları Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kral’ın kadınları, kaybedeceklerini bildikleri oyunlara bile bile girerler. Çünkü Kral, onlara kendilerini hiç olmadıkları kadar değerli hissettirir.

Kenan’ın kendisini aldattığını öğrenen Handan, sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü kocasını kaybetmek istemiyordur. Bu zorlu süreçte en büyük desteği Özlem’den görür. Ancak Özlem, bir yandan Kenan’ın öfkesi altında ezilirken, diğer yandan en yakın arkadaşının en büyük acısına sebep olmanın vicdan azabını yaşamaktadır.

Kral her zaman istediğini alır. Kenan için Handan’ın kırılmış kalbini onarmak hiç de zor değildir. Ufak jestleri ve ilgisi, Handan’ı daha iyi hissettirirken Özlem’in kıskançlık krizlerine girmesine sebep olur. Böylece işler giderek daha da karmaşık bir hâl alır. Öte yandan, aile içindeki meselelerin çıkmaza girmesi ve iş hayatındaki baskıların artması, Fadi’yi zorlu bir döneme sürükler.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.