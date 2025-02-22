Yayınlanma: 22.02.2025 - 22:22

Güncelleme: 22.02.2025 - 22:22

Kral Kaybederse dizisinin yönetmen koltuğunda Durul Taylan ve Yağmur Taylan oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü neden yok? Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, annesi tarafından kral gibi büyütülen narsist Kenan Baran'ın eşi Handan'ı bir gece kulübünde tanıştığı Fadi ile aldatmasıyla birlikte gelişen olayları anlatıyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü 11 Şubat'ta yayımlandı. Dizinin yeni bölümleri salı akşamları yayımlanıyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Halit Ergenç

Aslıhan Gürbüz

Merve Dizdar

Nilperi Şahinkaya

Nalan Kuruçim

Cenan Çamyurdu

Burcu Gölgedar

Cihan Talay