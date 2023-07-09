Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:53

Güncelleme: 09.07.2023 - 11:53

Sessiz Bir Yer filminin yönetmen koltuğunda John Krasinski oturuyor. Senaristliğini John Krasinski, Bryan Woods ve Scott Beck üstleniyor. Peki, Sessiz Bir Yer filminin konusu ne? Sessiz Bir Yer filminin oyuncuları kim?

SESSİZ BİR YER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Modern bir korku-gerilim hikâyesi olan Sessiz Bir Yer, avını sesle bulan gizemli yaratıkların, dört kişilik bir ailenin hayatını tehdit etmeye başlayınca bu ailenin yaşamlarını sessiz şekilde sürdürmek zorunda kalışlarını anlatıyor.

SESSİZ BİR YER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Krasinski

Emily Blunt

Millicent Simmonds

Noah Jupe

Cillian Murphy

Djimon Hounsou

Okieriete Onaodowan

Lauren-Ashley Cristiano

Scoot McNairy

Wayne Duvall

Blake DeLong

Silas Pereira-Olson

Leon Russom

Rhoda Pell

Celia D. Costas

Evangelina Cavoli

Zachary Golinger

Ezekiel Cavoli

Alycia Ripley

Richard Jenkins

Sharlto Copley

Ashley Dyke

Sheri Fairchild

Gary Sundown

Kyle Licht

SESSİZ BİR YER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sessiz Bir Yer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.