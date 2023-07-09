Sessiz Bir Yer filminin konusu ne? Sessiz Bir Yer filminin oyuncuları kim?
Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sessiz Bir Yer filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sessiz Bir Yer filminin konusu ne? Sessiz Bir Yer filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sessiz Bir Yer filminin yönetmen koltuğunda John Krasinski oturuyor. Senaristliğini John Krasinski, Bryan Woods ve Scott Beck üstleniyor. Peki, Sessiz Bir Yer filminin konusu ne? Sessiz Bir Yer filminin oyuncuları kim?
SESSİZ BİR YER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Modern bir korku-gerilim hikâyesi olan Sessiz Bir Yer, avını sesle bulan gizemli yaratıkların, dört kişilik bir ailenin hayatını tehdit etmeye başlayınca bu ailenin yaşamlarını sessiz şekilde sürdürmek zorunda kalışlarını anlatıyor.
SESSİZ BİR YER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Krasinski
Emily Blunt
Millicent Simmonds
Noah Jupe
Cillian Murphy
Djimon Hounsou
Okieriete Onaodowan
Lauren-Ashley Cristiano
Scoot McNairy
Wayne Duvall
Blake DeLong
Silas Pereira-Olson
Leon Russom
Rhoda Pell
Celia D. Costas
Evangelina Cavoli
Zachary Golinger
Ezekiel Cavoli
Alycia Ripley
Richard Jenkins
Sharlto Copley
Ashley Dyke
Sheri Fairchild
Gary Sundown
Kyle Licht
SESSİZ BİR YER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sessiz Bir Yer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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