Yayınlanma: 07.05.2025 - 18:13

Güncelleme: 07.05.2025 - 18:13

Kusursuz Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Wolfgang Petersen oturuyor. Filmin senaristliğini Bill Wittliff, Sebastian Junger üstleniyor. Peki, Kusursuz Fırtına filminin konusu ne? Kusursuz Fırtına filminin oyuncuları kim?

KUSURSUZ FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaptan Billy Tyne önderliğindeki 6 kişilik ekip, uzun ve yorucu bir kılıçbalığı avından dönerler. Fakat Kaptan Tyne, çok verimsiz geçen avdan hiç de memnun değildir ve tekrar bir yolculuğa çıkarak şanslarını doğuda denemek istemektedir. Yorgun olan ekip önceleri bu fikre karşı çıksa da para kazanma isteği ağır basınca kabul ederler. Böylece 6 kişilik mürettabatı ile Andrea Gail adlı tekne doğuya doğru yol almaya başlar. Önceleri sorunsuz geçen yolculuk havanın birdenbire bozması ile değişmeye başlar. Telsiz bağlantısı kesilen tekne, yaklaşan fırtınanın büyüklüğünden habersiz şekilde geri dönmeye çalışmaktadır. Bu arada Kaptan Tyne ve ekibi, 30-35 metre yüksekliğe ulaşan dalgaları beraberinde getiren tarihin en büyük fırtınalarından birinin ortasında kalırlar.

KUSURSUZ FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

George Clooney

Mark Wahlberg

John C. Reilly

Diane Lane

William Fichtner

John Hawkes

Allen Payne

Mary Elizabeth Mastrantonio

Karen Allen

Cherry Jones

Bob Gunton

KUSURSUZ FIRTINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kusursuz Fırtına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.