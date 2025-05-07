Kusursuz Fırtına filminin konusu ne? Kusursuz Fırtına filminin oyuncuları kim?
Kusursuz Fırtına (The Perfect Storm) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kusursuz Fırtına filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kusursuz Fırtına filminin konusu ne? Kusursuz Fırtına filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kusursuz Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Wolfgang Petersen oturuyor. Filmin senaristliğini Bill Wittliff, Sebastian Junger üstleniyor. Peki, Kusursuz Fırtına filminin konusu ne? Kusursuz Fırtına filminin oyuncuları kim?
KUSURSUZ FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NE?
Kaptan Billy Tyne önderliğindeki 6 kişilik ekip, uzun ve yorucu bir kılıçbalığı avından dönerler. Fakat Kaptan Tyne, çok verimsiz geçen avdan hiç de memnun değildir ve tekrar bir yolculuğa çıkarak şanslarını doğuda denemek istemektedir. Yorgun olan ekip önceleri bu fikre karşı çıksa da para kazanma isteği ağır basınca kabul ederler. Böylece 6 kişilik mürettabatı ile Andrea Gail adlı tekne doğuya doğru yol almaya başlar. Önceleri sorunsuz geçen yolculuk havanın birdenbire bozması ile değişmeye başlar. Telsiz bağlantısı kesilen tekne, yaklaşan fırtınanın büyüklüğünden habersiz şekilde geri dönmeye çalışmaktadır. Bu arada Kaptan Tyne ve ekibi, 30-35 metre yüksekliğe ulaşan dalgaları beraberinde getiren tarihin en büyük fırtınalarından birinin ortasında kalırlar.
KUSURSUZ FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
George Clooney
Mark Wahlberg
John C. Reilly
Diane Lane
William Fichtner
John Hawkes
Allen Payne
Mary Elizabeth Mastrantonio
Karen Allen
Cherry Jones
Bob Gunton
KUSURSUZ FIRTINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kusursuz Fırtına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’