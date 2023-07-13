Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:58

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:58

Kusursuz Soygun filminin yönetmenliğini ve senaristliğini William Phillips üstleniyor. Peki, Kusursuz Soygun filminin konusu ne? Kusursuz Soygun oyuncuları kim?

KUSURSUZ SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kevin, Rob ve Sam’in sıra dışı bir hobileri vardır: asla hayata geçirmedikleri kusursuz soygunlar planlamak. Leo’nun da onlara bu yüzden ihtiyacı vardır. 20 milyon dolarlık tahvillerle göz koymuştur ve bu üç “uzman” hırsızın onları kendisi için çalmasını istemektedir. Bu riskli soygun onları korkutmaktadır. Üç arkadaş birbirlerine güvenebilecekler midir?

KUSURSUZ SOYGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Reynolds - Kevin

Kristin Booth - Sam

Wai Choy - Harry

Joris Jarsky - Rob

James Allodi - Dedektif Mason

Tara Slone - Maggie

David Hewlett - Lawrence Yeager

Soo Garay - Hamish Receptionist

David Suchet - Leo Gillette

Laura Catalano - Sandi

Sean Sullivan - Stan

Anthony J. Mifsud - Kenny

Duff MacDonald - Harlon

Philip Craig - Albert Humphrey

Ho Chow - Polis Technician

Vadim Andreyev

Choi Won-hyeong

KUSURSUZ SOYGUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kusursuz Soygun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.