Kusursuz Soygun filminin konusu ne? Kusursuz Soygun oyuncuları kim?
Kusursuz Soygun (Foolproof) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kusursuz Soygun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kusursuz Soygun filminin konusu ne? Kusursuz Soygun oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kusursuz Soygun filminin yönetmenliğini ve senaristliğini William Phillips üstleniyor. Peki, Kusursuz Soygun filminin konusu ne? Kusursuz Soygun oyuncuları kim?
KUSURSUZ SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?
Kevin, Rob ve Sam’in sıra dışı bir hobileri vardır: asla hayata geçirmedikleri kusursuz soygunlar planlamak. Leo’nun da onlara bu yüzden ihtiyacı vardır. 20 milyon dolarlık tahvillerle göz koymuştur ve bu üç “uzman” hırsızın onları kendisi için çalmasını istemektedir. Bu riskli soygun onları korkutmaktadır. Üç arkadaş birbirlerine güvenebilecekler midir?
KUSURSUZ SOYGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ryan Reynolds - Kevin
Kristin Booth - Sam
Wai Choy - Harry
Joris Jarsky - Rob
James Allodi - Dedektif Mason
Tara Slone - Maggie
David Hewlett - Lawrence Yeager
Soo Garay - Hamish Receptionist
David Suchet - Leo Gillette
Laura Catalano - Sandi
Sean Sullivan - Stan
Anthony J. Mifsud - Kenny
Duff MacDonald - Harlon
Philip Craig - Albert Humphrey
Ho Chow - Polis Technician
Vadim Andreyev
Choi Won-hyeong
KUSURSUZ SOYGUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kusursuz Soygun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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