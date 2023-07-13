Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:23

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:23

Mutluluk Zamanı filminin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Senaristliğini Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer üstleniyor. Peki, Mutluluk Zamanı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi?

MUTLULUK ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in "Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elçin Sangu - Ada

Barış Arduç - Mert

Cengiz Bozkurt - Tarık

Sedef Avcı

Yasmin Erbil

Dila Bayrak

Nazlı Kar - Asuman

Dilşad Şimşek

Obada Adnan

Hakan İlçin

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mutluluk Zamanı filmi çekimleri Heybeliada'da gerçekleşti.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mutluluk Zamanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.