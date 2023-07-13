Mutluluk Zamanı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi?
Mutluluk Zamanı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutluluk Zamanı filminin konusu. oyuncularının kimler olduğu, nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Mutluluk Zamanı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
Mutluluk Zamanı filminin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Senaristliğini Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer üstleniyor. Peki, Mutluluk Zamanı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi?
MUTLULUK ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in "Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.
MUTLULUK ZAMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Elçin Sangu - Ada
Barış Arduç - Mert
Cengiz Bozkurt - Tarık
Sedef Avcı
Yasmin Erbil
Dila Bayrak
Nazlı Kar - Asuman
Dilşad Şimşek
Obada Adnan
Hakan İlçin
MUTLULUK ZAMANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Mutluluk Zamanı filmi çekimleri Heybeliada'da gerçekleşti.
MUTLULUK ZAMANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mutluluk Zamanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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