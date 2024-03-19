Yayınlanma: 19.03.2024 - 19:12

Güncelleme: 19.03.2024 - 19:12

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Liebesman oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Bertolini üstleniyor. Peki, Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ne? Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin oyuncuları kim?

LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kendinilerini korumak için canla başla savaşan bir avuç insanın hayal bile edilemeyecek tehlikeli ve bilinmez bir düşmanla karşı karşıya kalmasını anlatan 'Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı', 'Dünyamızın tanımlanamayan güçlerin istilası altında kaldığı' tür filmlerinin en son örneklerinden biri.

Dünyanın pek çok bölgesinde yıllardır karşılaştığımız UFO olayları yaşanmıştı, ama 2011 yılında, eskiden sadece görülen ve kaydedilen bu görüntüler, dünyamızın tanımlanamayan güçlerin saldırısı altında kalmasıyla acımasız ve korkunç bir gerçek halini alır.

İnsanlar dünya metropollerinin yıkılışını izlerken, ABD'nin Los Angeles kenti kimsenin beklemediği ve istemediği bir savaşta insanoğlunun son cephesi haline gelir. Bu savaşta bir Deniz Piyadesi Başçavuş ve onun yeni taburu, kumda bir sınır çizgisi çekerek bu daha önce hiç karşılaşmadıkları benzersiz tehlikeli düşmana karşı amansız bir mücadeleye girişirler.

LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aaron Eckhart

Michelle Rodriguez

Ramón Rodríguez

Michael Peña

Bridget Moynahan

Will Rothhaar

Joey King

Jim Parrack

Noel Fisher

Cory Hardrict

Ne-Yo

Lucas Till

James Hiroyuki Liao

Gino Anthony Pesi

Neil Brown Jr.

Adetokumboh M'Cormack

James D. Dever

Bryce Cass

Manolis Mavromatakis

LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.