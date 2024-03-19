Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:47

Güncelleme: 19.03.2024 - 18:47

Sırlar Kitabı filminin yönetmen koltuğunda Régis Roinsard oturuyor. Filmin senaristliğini Régis Roinsard, Romain Compingt ve Daniel Presley üstleniyor. Peki, Sırlar Kitabı filminin konusu ne? Sırlar Kitabı filminin oyuncuları kim?

SIRLAR KİTABI FİLMİNİN KONUSU NE?

Dokuz özenle seçilmiş çevirmen çok satan kitap serisi “Daedalus” üçlemesinin merakla beklenen son kitabı için güvenlikli bir sığınakta çeviriye başlar. Yayıncı Eric Angstorm, kitabın şablonunu ve kitabı çevirirken hiçbir şekilde bilgi sızdırılmaması için her detayı düşünmüştür. Bir ayda kitabın 480 sayfasını dokuz farklı dilde çevrilmiştir. Ancak bir şekilde ilk on sayfa internete sızdırılmıştır. Angstorm’a şantaj yapan kişi yayın evinin ve 9 tercümanın hayatını riske atmaktadır. Acaba çevirmenler buradan canlı olarak çıkabilecek midir?

SIRLAR KİTABI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olga Kurylenko

Sidse Babett Knudsen

Riccardo Scamarcio

Lambert Wilson

Eduardo Noriega

Anna Maria Sturm

Alex Lawther

Sara Giraudeau

Miglen Mirtchev

Frédéric Chau

Manolis Mavromatakis

SIRLAR KİTABI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sırlar Kitabı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.