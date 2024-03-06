Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:10

Güncelleme: 06.03.2024 - 14:10

İlker Kaleli'nin başrolde yer aldığı La Pasion Turca dizisi sosyal medyada çok konuşuldu. Yurttaşlar La Pasion Turca dizisinin konusunun nne oduğunu, oyuncularının kimler olduğunu ve ne zaman yayımlanacağı merak ediyor. Peki, La Pasion Turca dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? La Pasion Turca dizisi nerede yayımlanacak?

LA PASION TURCA DİZİSİNİN KONUSU NE?

La Pasion Turca, İspanyol bir güzel sanatlar profesörü ile Türk sevgilisinin romantik ve tutkulu ilişkilerini konu alıyor.

LA PASION TURCA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

La Pasion Turca dizisinde Maggie Civantos ve Mariona Terés'e İlker Kaleli eşlik ediyor.

LA PASION TURCA DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

La Pasion Turca dizisi6 bölüm olarak 24 Mart tarihinde prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.