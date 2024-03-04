Şevval Sam ve Caner Cindoruk başrolde: Yan Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu...

Yayınlanma: 04.03.2024 - 23:31

Güncelleme: 04.03.2024 - 23:31

Ünlü oyuncular Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı "Yan Oda" dizisi, heyecanla beklenen bir prömiyer tarihi ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, 9 Mart'tan itibaren her çarşamba akşamı Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Dizinin konusu, ünlü sunucu Sevgi Ersoy'un (Şevval Sam) zengin iş insanı Fikret'le (Caner Cindoruk) ani bir evlilikle başlıyor. Bu beklenmedik birliktelik, aileler arasında çatışmaya yol açarken, dizide aşk, dram ve komedinin iç içe geçtiği bir hikaye izleyicilerle buluşacak.

Senaryosunu Mehmet Barış Günger, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı "Yan Oda" dizisinin yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı üstleniyor. Başrollerde Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un yanı sıra Melek Baykal, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak gibi deneyimli isimlerin yer aldığı kadro, izleyicilere sürükleyici bir aile hikayesi vadediyor.