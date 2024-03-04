Şevket Çoruh ekranlara dönüyor: Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 22:54

Güncelleme: 04.03.2024 - 22:54

Türk televizyonlarının yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım", başrollerini ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun paylaştığı bir yapım olarak 9 Mart'ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi NOW üzerinden yayımlanacak.

Senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dizi, fakir bir aileden gelen ve bir kolejin burslu öğrencisi olan İnci'nin hayatının, okulun sahibi Mert ile yaşadığı hamilelikle değişmesini konu alıyor. İki aile arasındaki bu beklenmedik olay, dizide aile bağları, sınıf farkları ve ilişkilerin karmaşıklığı üzerinden işleniyor.

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği "Korkma Ben Yanındayım" dizisinin yönetmen koltuğunda Merve Çolak oturuyor. Dizinin kadrosunda Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun yanı sıra Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Eren Ören, Didem Balçın, Serhat Özcan, Erdem Kaynarca, Doğaç Yıldız ve İpek Türktan gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

"Korkma Ben Yanındayım", 9 Mart'tan itibaren cumartesi akşamları NOW'da izleyiciyle buluşacak.