LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filminin konusu ne? LCV filminin oyuncuları kim? LCV hangi platformda yayınlanıyor?

LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filminin konusu ne? LCV filminin oyuncuları kim? LCV hangi platformda yayınlanıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:34
LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filminin konusu ne? LCV filminin oyuncuları kim? LCV hangi platformda yayınlanıyor?
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LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filminin yönetmen koltuğunda İsmet Kurtuluş, Kaan Arıcı oturuyor. Filmin senaristliğini ise Erdi Işık üstleniyor. Peki, LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filminin konusu ne? LCV filminin oyuncuları kim? LCV hangi platformda yayınlanıyor?

LCV (LÜTFEN CEVAP VERİNİZ) FİLMİNİN KONUSU NE?

Evlenmelerine bir saat kala, törenin yapılacağı otelde son hazırlıklarını yapan Ceren ile Semih, yakın arkadaşları Mert'in geçmişteki sırları ortaya dökmeye başlamasıyla en mutlu günlerini sorgulamak zorunda kalırlar. 

LCV (LÜTFEN CEVAP VERİNİZ) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ushan Çakır

Melisa Şenolsun

Cem Yiğit Üzümoğlu

LCV (LÜTFEN CEVAP VERİNİZ) FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

2022 yapımı olan Lütfen Cevap Veriniz BluTV platformu üzerinde yayınlanmaktadır.


Player Alanı
Cem Yiğit Üzümoğlu BluTV Melisa Şenolsun Lütfen Cevap Veriniz LCV

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