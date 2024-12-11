Yayınlanma: 11.12.2024 - 21:16

Güncelleme: 11.12.2024 - 21:16

NOW'un sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk...Adalet'in son bölümünde neler olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu? Leyla dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Nur’un tuzağına düşmenin şokunu atlatamadan yanlarına gelen sürpriz isimle bir şok daha yaşar. Civan ise çocukluğuyla ilgili hatırladıklarından yola çıkarak gerçek annesinin izini sürmeye başlar. Civan’ın Neco’ya yaptığı sürpriz teklif başta Nur ve Mali olmak üzere tüm aileyi şaşkına çevirir. Gazeteci Rasim’in geçmişiyle ilgili yaptığı şantaj Nur’u köşeye sıkıştırırken, Leyla’nın eve çağırdığı gizemli misafir tüm dengeleri değiştirecektir.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla, Gazeteci Rasim’in sürpriz hamlesiyle zor duruma düşer. Tufan ailesini korumak için her şeyi itiraf etmeye karar verir. Nur’un tehlikeli iş birliği teklifi Leyla’yı bir seçim yapmaya zorlar. Öte yandan Civan ise öz annesiyle ilgili çok önemli bir ipucuna ulaşmıştır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Leyla yaptığı hamleyle, Civan ve Nur’un büyük bir yüzleşme yaşamasını sağlar.



