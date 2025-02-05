Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 20:14

Güncelleme: 05.02.2025 - 20:14

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Leyla dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Leyla dizisinin yeni bölümü 5 Şubat Çarşamba NOW ekranlarındaki yerini alacak.

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla ve Nur yaşadıkları yüzleşmenin ardından kozlarını açık oynamaya başlarlar. Leyla intikam oyununda Nur’un yalnız kalmasını sağlayacak hamleler yapar. Nur bir yandan Leyla’ya karşı ittifaklar kurmaya çalışırken, diğer yandan kendisinden boşanmak isteyen Tufan’ı sıkıştıracak formül arayışındadır. Mali ise Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Leyla’nın intikam ateşiyle Nur’a benzeyeceğinden endişelenen Civan, ona sürpriz sonlu bir program hazırlar. Nur, Leyla’yı evden göndermek için yaptığı tehlikeli hamleyle heyecanı doruğa çıkarırken; Civan ve Leyla’nın beklenmedik hamlesi Nur başta olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla, Civan’la evlenerek köşke geri döner. Civan, Leyla’nın intikam duygusuyla hem kendisini hem de aşklarını mahvetmemesi için çabalar. Leyle ise Nur’un annesi Nermin’i köşke getirerek Civan’ın çabalarını boşa çıkarır. Nur, Leyla ve Civan’ın düğününü sabote etmek için tehlikeli bir plan yapar. Nefeslerin tutulduğu finalde, Leyla’nın Nur’a yaptığı sürpriz hamle tüm dengeleri alt üst edecektir.

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.