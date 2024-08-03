Londra Bulvarı filminin konusu ne? Londra Bulvarı filminin oyuncuları kim?
Londra Bulvarı (London Boulevard) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Londra Bulvarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Londra Bulvarı filminin konusu ne? Londra Bulvarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Londra Bulvarı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini William Monahan üstleniyor. Peki, Londra Bulvarı filminin konusu ne? Londra Bulvarı filminin oyuncuları kim?
LONDRA BULVARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Hapisten yeni çıkmış olan Mitchel acımasız bir adam olmakla beraber hayatını bir düzene sokmak istemekte, doğru kadınla tanışıp evlenmek gibi hayaller de kurmakta olan garip bir adamdır. Hapisten çıkar çıkmaz kendisine usûlsüz teklifler gelmeye başlar fakat o bu teklifleri reddeder. Tüm bu tekliflerin yerine ünlü bir oyuncunun çanta taşıyıcısı olmaya karar verir. Derken hayatının kadınıyla da tanışır Mitchel ama “geçmişi onun peşini bırakmaz”. O da hayatını geri kazanmak için içindeki canavarı uyandırmakta hiçbir beis görmez.
LONDRA BULVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keira Knightley
Eddie Marsan
Anna Friel
Stephen Graham
Ray Winstone
Ben Chaplin
David Thewlis
Jamie Campbell Bower
Sanjeev Bhaskar
Ophelia Lovibond
Alan Williams
Velibor Topic
Lee Boardman
Jonathan Cullen
Colin Farrell
LONDRA BULVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Londra Bulvarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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