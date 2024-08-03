Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:48

Güncelleme: 03.08.2024 - 17:48

Londra Bulvarı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini William Monahan üstleniyor. Peki, Londra Bulvarı filminin konusu ne? Londra Bulvarı filminin oyuncuları kim?

LONDRA BULVARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hapisten yeni çıkmış olan Mitchel acımasız bir adam olmakla beraber hayatını bir düzene sokmak istemekte, doğru kadınla tanışıp evlenmek gibi hayaller de kurmakta olan garip bir adamdır. Hapisten çıkar çıkmaz kendisine usûlsüz teklifler gelmeye başlar fakat o bu teklifleri reddeder. Tüm bu tekliflerin yerine ünlü bir oyuncunun çanta taşıyıcısı olmaya karar verir. Derken hayatının kadınıyla da tanışır Mitchel ama “geçmişi onun peşini bırakmaz”. O da hayatını geri kazanmak için içindeki canavarı uyandırmakta hiçbir beis görmez.

LONDRA BULVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keira Knightley

Eddie Marsan

Anna Friel

Stephen Graham

Ray Winstone

Ben Chaplin

David Thewlis

Jamie Campbell Bower

Sanjeev Bhaskar

Ophelia Lovibond

Alan Williams

Velibor Topic

Lee Boardman

Jonathan Cullen

Colin Farrell

LONDRA BULVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Londra Bulvarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.