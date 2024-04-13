Lübnan Semaları filminin konusu ne? Lübnan Semaları filminin oyuncuları kim?
Lübnan Semaları (Skies of Lebanon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Lübnan Semaları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Lübnan Semaları filminin konusu ne? Lübnan Semaları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Lübnan Semaları filminin yönetmen koltuğunda Chloé Mazlo oturuyor. Filmin senaristliğini Chloé Mazlo ve Yacine Badday üstleniyor. Peki, Lübnan Semaları filminin konusu ne? Lübnan Semaları filminin oyuncuları kim?
LÜBNAN SEMALARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Ellili yıllarda genç Alice, doğum yeri olan İsviçre dağlarını terk ederek Beyrut'un güneşli ve hareketli kıyılarına gider. İlk Lübnanlıyı uzaya göndermeyi amaçlayan ilginç bir astrofizikçi olan Joseph'e delicesine aşık olur. Alice, Joseph'in akrabalarına çabucak uyum sağlar, ancak yıllarca süren mutluluktan sonra iç savaş, çiftin mutluluğunu tehdit eder.
LÜBNAN SEMALARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alba Rohrwacher - Alice Kamar
Wajdi Mouawad - Joseph Kamar
Isabelle Zighondi - Mona Kamar
Mariah Tannoury - Mimi
Jade Breidi - Tony
Odette Makhlouf - Amal Kamar
Hany Tamba - Georges Kamar
John Chelhot - Fady
Greta Zighondi - Hoda
Chloé Zighondi - Nada
Charbel Kamel - Walid
Ziad Jallad - Selim
LÜBNAN SEMALARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Lübnan Semaları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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