Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:01

Güncelleme: 13.04.2024 - 15:01

Lübnan Semaları filminin yönetmen koltuğunda Chloé Mazlo oturuyor. Filmin senaristliğini Chloé Mazlo ve Yacine Badday üstleniyor. Peki, Lübnan Semaları filminin konusu ne? Lübnan Semaları filminin oyuncuları kim?

LÜBNAN SEMALARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ellili yıllarda genç Alice, doğum yeri olan İsviçre dağlarını terk ederek Beyrut'un güneşli ve hareketli kıyılarına gider. İlk Lübnanlıyı uzaya göndermeyi amaçlayan ilginç bir astrofizikçi olan Joseph'e delicesine aşık olur. Alice, Joseph'in akrabalarına çabucak uyum sağlar, ancak yıllarca süren mutluluktan sonra iç savaş, çiftin mutluluğunu tehdit eder.

LÜBNAN SEMALARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alba Rohrwacher - Alice Kamar

Wajdi Mouawad - Joseph Kamar

Isabelle Zighondi - Mona Kamar

Mariah Tannoury - Mimi

Jade Breidi - Tony

Odette Makhlouf - Amal Kamar

Hany Tamba - Georges Kamar

John Chelhot - Fady

Greta Zighondi - Hoda

Chloé Zighondi - Nada

Charbel Kamel - Walid

Ziad Jallad - Selim

LÜBNAN SEMALARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Lübnan Semaları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.