Yayınlanma: 06.01.2025 - 18:59

Güncelleme: 06.01.2025 - 18:59

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, MasterChef'te final için sayılı gün kaldı. En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşan MasterChef'in yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman? MasterChef şampiyonu ne zaman belli olacak?

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Tanıtıma göre, 9 Ocak'ta ilk finalist, 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak. MasterChef finali ise 11 Ocak Cumartesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF'E EN SON KİM VEDA ETTİ?

30 Aralık Pazartesi akşamı Beyza ve Kerem, son yarı finalist olmak için mücadele etti. Ana yemek turunda bir yarışmacı kaşık alırken; gece sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF'TE FİNALE KALMAYI BAŞARAN İSİMLER

Böylece finale kalmayı başaran isimler Kerem, Eda, Onur ve Semih oldu.