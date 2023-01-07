MasterChef 2. yarı finalist kim oldu? 6 Ocak 2023 MasterChef'te kim kazandı?

Yayınlanma: 07.01.2023 - 09:39

Güncelleme: 07.01.2023 - 09:39

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, final için gün saymaya başladı. Son olarak Burak Kaya MasterChef Türkiye'ye 5. olarak veda etmişti. Metin, Görkem, Ayaz ve Kıvanç'ın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada ilk olarak Kıvanç yarı finale yükseldi.





MASTERCHEF 2. YARI FİNALİST KİM OLDU?

Şef ceketi giyen dört yarışmacı arasında rekabetin arttığı haftada final heyecanı yaşanıyor. Final koltuğunu garantilemek için ter döken 3 yarışmacı ilk etapta tütsülenmiş somon pizzası hazırladı. İlk oyuna Görkem 22 puan, Metin 22 puan ve Ayaz 19 puan aldı.

Yarışma 7 esanslı yağ ile yaratıcı tabak hazırlama etabı ile devam etti. Bu oyun ile beraber Metin 43 puan, Görkem ve Ayaz 39 puan aldı.

Kıyasıya mücadelede son etap Danilo Şef'in 'Bir Gün Denizde' tarifi oldu.

6 OCAK 2023 MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

Son oyunda Metin 64 puan, Görkem 58 puan Ayaz 53 puan aldı. Böylece Metin yarı final koltuğuna oturmaya hak kazandı.



