MasterChef'te ilk üçe kim kaldı? 3 Ocak 2023 MasterChef'te kim kazandı?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:12

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, final için gün saymaya başladı. Son olarak Burak Kaya MasterChef Türkiye'ye 5. olarak veda etmişti. Metin, Görkem, Ayaz ve Kıvanç'ın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada bir isim yarı finale yükseldİ.





Şef ceketi giyen dört yarışmacı arasında rekabetin arttığı haftada final heyecanı yaşanıyor. Final koltuğunu garantilemek için ter döken 4 yarışmacı İlk etapta ikonik yemekler yemekler yaptı. Metin 21 puan, Ayaz 21 puan, Kıvanç 19 puan, Görkem 15 puan aldı.

Yarışma salçalar ile yaratıcı tabak hazırlama etabı ile devam etti. Bu oyun ile beraber Metin 46 puan, Kıvanç 45 puan, Ayaz 40 puan, Görkem 33 puan aldı.

Kıyasıya mücadelede son etap Mehmet Şef'in "Yakamoz" tarifi oldu. Üçüncü oyun sonrası puan durumu; Metin 64 puan, Kıvanç 69 puan, Ayaz 59 puan ve Görkem 51 puan oldu.





MasterChef'te ilk üçe giren isim Kıvanç oldu.



