Masterchef All Star'a konuk olan Yoshizumi Nagaya kimdir? Nerelidir? Şef Nagaya'nın restoranı nerede?

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:37

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:41

Masterchef All Star maratonunda günün konuk şefi bu akşam Japon Şef Yoshizumi Nagaya olacak. 25 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye All Star 190. bölümde yemeği yapılan Yoshizumi Nagaya kimdir, kaç yaşında, nereli sizler için araştırdık. İşte Masterchef Yoshizumi Nagaya hayatı..

JAPON ŞEF YOSHIZUMI NAGAYA KİMDİR?

Masterchef All Star yarışmasının 190. bölüm konuk şefi Yoshizumi Nagaya Gifu Japonya’da doğdu. Ünlü Japon ustalardan geleneksel ve çağdaş Japon mutfağını öğrenen Nagaya, 2000 senesinde Düsseldorf'a taşınarak orada birkaç sene içerisinde Japon saflığı ile Avrupa yüksek ve lüks mutfak kültürünü birleştirdi. İki ayrı mutfağı bir arada buluşturan Yoshizumi Nagaya, ilk Michelin yıldızlı restoranı olan "Nagaya" isimli restoranı açtı.

Ünlü şef "Nagaya"nın başarısının ardından , "köklerine dönüş" olarak nitelendirdiği "Yoshi by Nagaya" isimli geleneksel omakase restoranıyla ikinci Michelin yıldızını aldı.2023 yılında Nagaya; "Sankai by Nagaya" adlı restoranı ile de üçüncü Michelin yıldızını aldı.

25 Aralık Pazartesi akşamı Masterchef All Star yeni bölüm konuğu olan Şef Yoshizumi Nagaya, “Türkiye’de ve İstanbul’da çok farklı yerleri gezdim ve insanlardan inanılmaz bir enerji aldım. Keşfettiğim çok çeşitli deniz ürünleriyle Türkiye’de çok büyük bir potansiyel olduğunu gördüm. Artık Türkiye’nin büyüsüne kapılmıştım.” yorumunu yaptı.

JAPON ŞEF YOSHIZUMI NAGAYA'NIN RESTORANI NEREDE?

Dünyaca ünlü şef Yoshizumi Nagaya'nın Türkiye'de Michelin yıldızlı restoranı Sankai by Nagaya İstanbul Bebek'te bulunuyor.