MasterChef'te kim elendi? MasterChef All Star'da 24 Aralık'ta kim elendi?

Yayınlanma: 24.12.2023 - 17:17

Güncelleme: 24.12.2023 - 17:17

MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda ediyor. İzleyiciler, MasterChef All Star'da bugün yayımlanan bölümde kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da 24 Aralık'ta kim elendi? İşte ayrıntılar...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Allstar yarışmacıları yarışmanın son kaptanlık oyununda mavi takımın başına geçmek için kıyasıya yarışacak. Bu hafta yarışmacılardan istenen yemek Ali Nazik Kebabı oldu. Geriye kalan son 8 isim mavi takımın kaptanlığını üstlenebilmek için önlüklerini giydi.

Gecenin en başarılı tabaklarını yapan Eren, Tahsin, Batuhan ve Barbaros ikinci etapta kabak tatlısı yaptı.

İkinci turda en başarılı tabağı çıkartarak mavi takımın kaptanı olan isim Tahsin oldu. Tahsin, kırmızı takımın kaptanı olarak Eren'i seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Tahsin

Sergen

Barbaros

Hasan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Eren

Esra

Kıvanç

Batuhan

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununu Tahsin kaptanlığındaki mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununa çıkan kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi Kıvanç oldu. Yapılan oylamada ise iki oy alan Esra eleme potasına giden ilk isim oldu.

HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyununda şefler tarafından tavuk istendi. Kaptanların seçimi ile eşleşen yarışmacılar düelloda rakibinden daha başarılı tabaklar çıkarmaya çalışacak. İşte eşleşmeler:

Eren ve Hasan - Tavuk Kanat Izgara

Esra ve Barbaros - Buffalo Wings

Kıvanç ve Sergen - Huraideu Chicken

Batuhan ve Tahsin - Louisiana Chicken

Takım oyununun kazananı yeniden mavi takım oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Gecenin en başarılı tabağını çıkaran isim Eren oldu. Ardından yarışmacılar oylama yaparak ikinci adayı belirledi. 3 oy alan Batuhan haftanın ikinci eleme adayı oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Günün dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan isim Kıvanç oldu. Dokunulmazlığı kazanan Kıvanç'tan sonra potaya giden isim de Eren oldu.

ALLSTARIN SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU...

Kırmızı takım Kıvanç haricinde eleme potasında yer alıyor. 14 oyundan sadece iki tanesini kazanmayı başaran kırmızo takımda kaptan Eren'e ek olarak Esra ve Batuhan da eleme potasında. Mavi takımın kaptanı Tahsin ise takım oyununda hiç kaybetmediği için adını son 7'ye yazdıran ilk isim oldu.

Ömür Akkor'un konuk olduğu gecede yarışmacılar en az başarılı olan tabağı yapmamak ve eleme potasının son ismi olmamak için önlüklerini giydi.

Gecenin en başarılı tabaklarını çıkaran Hasan ve Kıvanç potadan kurtulurken Sergen ve Barbaros ikinci turda yeniden yarıştı. Şefler Barbaros'un tabağını daha başarılı buldu.

Böylece potaya giren son isim Sergen oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Masterchef'te eleme adayları arasında kırmızı takımın kaptanı Eren başta olmak üzere Batuhan ve Esra yer alıyor. Haftanın dördüncü eleme adayı olarak belirlenen isim ise Sergen oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme potasında yer alan dört yarışmacı iki etaptan oluşan eleme gecesinde en süşük puanı almamak için önlüklerini giyecek. Allstar yarışmacılarından Esra, Batuhan, Eren ve Sergen ilk turda Karnabahar ve Muskat kullanarak başarılı yemekler yapacak, ikinci turda ise Somer Şef tarafından yapılan Baked Alaska yemeğini yapacak.