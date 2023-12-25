MasterChef All Star'da şaşırtan veda: Son sözleri gündem oldu
MasterChef All Star'da takım oyunları bitti. Bireysel oyun öncesi bir kişi hem cekete hem de Masterchef'e veda etti. Son yedinin açıklandığı Masterchef'te şampiyonun belli olması için geri sayım başladı.
TV8’de izleyicilerle buluşan MasterChef All Star'da son
takım oyunları oynandı. Mavi takımın 3-0 kazandığı Masterchef'te eleme adayları
Batuhan, Esra, Eren ve Sergen oldu.
Mavi takımda yarışan Sergen bireysel dokunulmazlık oyunundan
potaya girdi.
YARATICI TABAKLAR YAPILDI
Yarışmacılar ilk olarak karnabaharlar ve muskattan yaratıcı
tabaklar yaptı. Tabaklar sonrası sunuma geçildi. Puanlama sonucu Batuhan 19,5,
Sergen 19, Esra 17,5, Eren ise 20 puan aldı. İlk turu önde bitiren yarışmacı
Eren oldu.
İKİNCİ TURA GEÇİLDİ
Daha sonra ikinci tura geçildi. İkinci turda yarışmacılar
baked alaska tatlısını yaptı. İkinci tur oylaması sonrası Eren 37, Batuhan
34,5, Sergen 43, Esra ise 36,5 puana ulaştı.
VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
Puanlama sonucu MasterChef All Star'a veda eden ve
yarışmanın sekizincisi olan isim Batuhan oldu.
Mehmet Şef, "Bugün sen buradan talihsizlik sonucu giden
bir yarışmacısın" dedi.
Danilo Şef, "Bu sene o ceket çok yakışırdı. İyi ki
geldin Batu, iyi ki varsın" açıklamasında bulundu.
Somer Şef ise "Bu ciddiyetle devam edersen bu kupaya
ulaşabilirsin demiştik. Sen sekizinci olarak Masterchef All Star'ı
tamamlıyorsun. Kendi senenden çok daha iyi başarı yakaladın" ifadelerini
kullandı.
BATUHAN’IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Batuhan, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Bu sene çok farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında
olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum, kupayı kaçırmış olabilirim ama
daha güzel şeyler başardım. Elimden geldiği kadar durmadan çalışmaya devam
edeceğim. Bazen de nasip kısmet. Bundan başka pota oyunu yok, kapanış yapmış
oldum.”
İŞTE SON 7
Son 7'ye kalan yarışmacılar şöyle: Kıvanç, Barbaros, Hasan, Tahsin, Eren, Sergen ve Esra.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- Şehit cenazesinde gerginlik
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Dev derbide kazanan çıkmadı!