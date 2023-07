Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:54

Güncelleme: 17.07.2023 - 16:54

MasterChef All Star yarışmasının 16 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar eleme heyecanı ile mücadele etti. Peki, MasterChef All Star'da beklenmedik eleme! MasterChef All Star'da kim elendi? Berker mi Güzide mi elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?

Sezonun ilk eleme heyecanı ile nefesleri kesen MasterChef'te potaya giren isimler bu hafta Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide olmuştu. Şefler ilk turda potaya giren 7 yarışmacıdan yaratıcılık turunda tabaklar hazırlamalarını istedi. Ana malzemeler ise yer fıstığı ve tavuk ciğeri oldu.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası ilk tur sonunda yukarı çıkan isimler; Rıfat, Eray, Batuhan oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme turu final etabında Gamze, Berker, Mert, Güzide kaldı. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in 'Bodrum Geceleri' tabağını hazırlamalarını istedi. Süre ise 50 dakika oldu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen ilk yarışmacılar Mert ve Gamze oldu. Gecenin sonunda ise MasterChef All Star'dan elenen sezonun ilk yarışmacısı Güzide seçildi.

MasterChef All Star'dan elenen Güzide şunları söyledi; "Yarışma hırsı ya da kazanma hırsı kesinlikle değil. Burada iyi bir haftamda değildim. İnanılmaz bir kadro toplamışsınız. Efsane tabaklar hazırlayacaklar. Benim her zaman şudur; sona kadar gitmeyeceksem, burada vakit kaybetmenin anlamı yok. Ben her zaman en sona odaklıyımdır. İlk hafta elenmişim ya da üçüncü beşinci hafta elenmişim açıkçası değişenim çok fazla olmuyor."