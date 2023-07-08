Haftalardır merak ediliyordu... Şef Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'ye geri döndü

Yurtdışında açtığı restoranının başında durması gerektiği için haftalar önce başlayan MasterChef All Star çekimlerine katılamayan Somer Sivrioğlu, yarışmaya döndü. Sivrioğlu'nun dahil olduğu yeni bölüm fragmanında yarışmacılar, karşılarında ünlü şefi görünce alkış tufanı kopartıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:45
Haftalardır merak ediliyordu... Şef Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'ye geri döndü
Abone Ol google-news

Masterchef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun All Star çekimlerinde yer almaması günlerce merak konusu olmuştu. Yurt dışında yeni mekan açtığı için çekimlere dahil olamayan Sivrioğlu, yarışmaya geri döndü.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef "Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız" diyerek Somer Şef'i çağırdı.

Sivrioğlu'nun stüdyoya girmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan yarışmacılar alkış tufanı kopardı. Yeni sezon için heyecanını paylaşan Sivrioğlu, "İnanılmaz bir kadro var ama yani zaten nereye baksam hepsi aynı" ifadelerini kullandı.

Sivrioğlu'nun dahil olduğu yeni bölümde ise ana kadroya giremeyen yarışmacılar arasında yedek kadronun belirlenmesi için bir oyun daha oynanacak.


MasterChef masterchef all star Somer şef Somer Sivrioğlu

İlgili Haberler

MasterChef All Star'da ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu

MasterChef All Star'da ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu
MasterChef All Star'da korkutan kaza! Kanlar içinde kalan Fatma Nur gözyaşlarına boğuldu...

MasterChef All Star'da korkutan kaza! Kanlar içinde kalan Fatma Nur gözyaşlarına boğuldu...
MasterChef All Star Duygu Acarsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Duygu yarıştığı sezonda kaçıncı oldu?

MasterChef All Star Duygu Acarsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Duygu yarıştığı sezonda kaçıncı oldu?

En Çok Okunan Haberler