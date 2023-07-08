Haftalardır merak ediliyordu... Şef Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'ye geri döndü
Yurtdışında açtığı restoranının başında durması gerektiği için haftalar önce başlayan MasterChef All Star çekimlerine katılamayan Somer Sivrioğlu, yarışmaya döndü. Sivrioğlu'nun dahil olduğu yeni bölüm fragmanında yarışmacılar, karşılarında ünlü şefi görünce alkış tufanı kopartıyor.
Masterchef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun All Star çekimlerinde yer almaması günlerce merak konusu olmuştu. Yurt dışında yeni mekan açtığı için çekimlere dahil olamayan Sivrioğlu, yarışmaya geri döndü.
ALKIŞLARLA KARŞILANDI
MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef "Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız" diyerek Somer Şef'i çağırdı.
Sivrioğlu'nun stüdyoya girmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan yarışmacılar alkış tufanı kopardı. Yeni sezon için heyecanını paylaşan Sivrioğlu, "İnanılmaz bir kadro var ama yani zaten nereye baksam hepsi aynı" ifadelerini kullandı.
Sivrioğlu'nun dahil olduğu yeni bölümde ise ana kadroya giremeyen yarışmacılar arasında yedek kadronun belirlenmesi için bir oyun daha oynanacak.
Yedek yarışmacılar #MasterChefAllStar ’a dahil olabilmek için yarışıyor. İşte yeni bölüm tanıtımı... #MasterChefAllStar #TV8 #ACUNMEDYA @Danilo_Zanna @chefyalcinkaya @SomerSivrioglu pic.twitter.com/1wShvn0ld6— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) July 7, 2023
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