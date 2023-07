Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:51

Güncelleme: 11.07.2023 - 16:51

MasterChef All Star'da ana kadronun belirlenmesiyle MasterChef All Star yarışması resmen başladı. Geçmiş yılların yarışmacılarından oluşan MasterChef'in yeni sezon ilk bölümüyle beraber izleyenlerin gözü şampiyonları aradı. Şampiyonluk kupasını kaldıran Uğur Kardaş, Cemre Uysal, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı ve Metin Yavuz ve sezon ikincilerinin MasterChef'e katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Peki, MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da neden yok? MasterChef şampiyonları All Star'a ne zaman katılacak? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI ALL STAR'A NE ZAMAN KATILACAK?

MasterChef All Star yarışmasında eski yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sürerken gözler eski sezonların şampiyonlarını aradı. Şampiyonluk kupasını kaldıran 2018 - Uğur Kardaş, 2019 - Cemre Uysal, 2020 - Serhat Doğramacı, 2021 - Eren Kaşıkçı ve 2022 - Metin Yavuz ile MasterChef ikincileri Hasan, Barbaros, Kıvanç ve Alican'ın MasterChef'e katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

Somer Şef ilk kaptanlık oyununun oynandığı pazartesi akşamı şampiyonların da sezona dahil olacağını duyurdu. Somer şef şunları söyledi;

"Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi MasterChef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz."

MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI KİMLER?

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uysal

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz