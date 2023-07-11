MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da neden yok? MasterChef şampiyonları All Star'a ne zaman katılacak?
MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef All Star'da yeni kadroların oluşturulmasıyla ortaya çıkan kadroların yanı sıra gözler MasterChef şampiyonlarının All Star'a ne zaman katılacağı merak ediliyor. Peki, MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da neden yok? MasterChef şampiyonları All Star'a ne zaman katılacak?
MasterChef All Star'da ana kadronun belirlenmesiyle MasterChef All Star yarışması resmen başladı. Geçmiş yılların yarışmacılarından oluşan MasterChef'in yeni sezon ilk bölümüyle beraber izleyenlerin gözü şampiyonları aradı. Şampiyonluk kupasını kaldıran Uğur Kardaş, Cemre Uysal, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı ve Metin Yavuz ve sezon ikincilerinin MasterChef'e katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Peki, MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da neden yok? MasterChef şampiyonları All Star'a ne zaman katılacak? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI ALL STAR'A NE ZAMAN KATILACAK?
MasterChef All Star yarışmasında eski yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sürerken gözler eski sezonların şampiyonlarını aradı. Şampiyonluk kupasını kaldıran 2018 - Uğur Kardaş, 2019 - Cemre Uysal, 2020 - Serhat Doğramacı, 2021 - Eren Kaşıkçı ve 2022 - Metin Yavuz ile MasterChef ikincileri Hasan, Barbaros, Kıvanç ve Alican'ın MasterChef'e katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.
Somer Şef ilk kaptanlık oyununun oynandığı pazartesi akşamı şampiyonların da sezona dahil olacağını duyurdu. Somer şef şunları söyledi;
"Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi MasterChef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz."
MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI KİMLER?
2011 - Muzaffer Şenduran
2018 - Uğur Kardaş
2019 - Cemre Uysal
2020 - Serhat Doğramacı
2021 - Eren Kaşıkçı
2022 - Metin Yavuz
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Kamu bankaları milyonları böyle hiç etmiş!
- Erdoğan'dan kendi maaşına zam
- '2 hafta geriden başlayan bir hikayesi var...'
- Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- 'AK Parti büyük kaybeder'
- Vekiller Altun'a tazminat ödeyecek!