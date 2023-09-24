Masterchef Allstar'da kim elendi? Allstar'da hayallerine veda eden isim...
MasterChef All Star'da eleme günü geride kaldı. Masterchef'te 11. haftada hayallerine veda eden isim herkesi şaşırttı. MasterChef All Star'da 24 Eylül akşamı yayımlanan yeni bölümde elenen yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi?
MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda etti. İzleyiciler, MasterChef All Star'da kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?
Masterchef Allstar'da bu hafta Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya eleme potasında yer aldı.
MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI...
Masterchef Allstar'da 11. hafta geride kaldı. Allstar'da şampiyonların kadroya dahil olmasından önce kadrodan son kişi Masterchef hayallerine veda edecek. Şefler eleme gününün ilk turunda yaratıcılık oyunu için yarışmacılardan istenen malzemeler çubuk tarçın ve yaban turbu oldu...
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- Dayısından dehşete düşüren sözler!
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- Eski hakem Bülent Yıldırım'ın acı günü
- Filenin Sultanları namağlup Paris'e gidiyor!
- 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'
- Ayhan Bora Kaplan’ın servetinin kaynağı ne?