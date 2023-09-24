Masterchef Allstar'da kim elendi? Allstar'da hayallerine veda eden isim...

MasterChef All Star'da eleme günü geride kaldı. Masterchef'te 11. haftada hayallerine veda eden isim herkesi şaşırttı. MasterChef All Star'da 24 Eylül akşamı yayımlanan yeni bölümde elenen yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 21:05
Masterchef Allstar'da kim elendi? Allstar'da hayallerine veda eden isim...
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MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda etti. İzleyiciler, MasterChef All Star'da kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Masterchef Allstar'da bu hafta Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya eleme potasında yer aldı.

MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI...

Masterchef Allstar'da 11. hafta geride kaldı. Allstar'da şampiyonların kadroya dahil olmasından önce kadrodan son kişi Masterchef hayallerine veda edecek. Şefler eleme gününün ilk turunda yaratıcılık oyunu için yarışmacılardan istenen malzemeler çubuk tarçın ve yaban turbu oldu...


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