Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:22

Güncelleme: 21.09.2023 - 11:22

MasterChef All Star yarışmasında haftanın ikinci takım dokunulmazlığı mücadelesi gerçekleşti. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık sahibi olmak için tekrar yarıştı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı. 20 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi takım Ayaz'ın kaptanlığında, kırmızı takım ise Kerem kaptanlığında tezgah başında soluk aldı. Şefler ikinci takım yarışında ekiplerden ''Uluslararası et yemekleri'' konseptinde yedi çeşit tabak talep etti. İstenen yemekler için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda yeniden 6-1'lik skorla kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı. Bu etapta şef tabağı ''Süt helvası'' hazırlandı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ KİM OLDU?

Sefa, Esra, Tolga'nın tabakları başarılı bulundu. Son ikiye kalan Tolga ile Esra arasından dokunulmazlığın sahibi Tolga oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

İlk eleme adayları kırmızı takımdan Kerem ve Dilara olmuştu. İkinci günün ilk eleme adayı olarak Barbaros, ikinci gitme adayı da Sefa seçildi.