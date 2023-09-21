Masterchef Allstar'da 21 Eylül'de eleme adayı kim oldu? Masterchef Allstar'da haftanın eleme adayları...
Msterchef Allstar'da haftanın son takım oyunu geride kaldı. Kırmızı takımdan Dilara, Dilara, Sefa ve Kerem potaya giren isimler oldu. Peki, haftanın son takım oyununu kazanan kim oldu? Kimler potaya girdi?
Masterchef'in 21 Eylül tarihinde yayımlanan bölümünde hangi takımın kaybettiği ve kimlerin potaya girdiği merak ediliyor. Peki, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı? 21 Eylül'de Masterchef'te kimler potaya girdi?
Masterchef'te 11. haftada son takım oyunu geride kaldı. Şefler Romesco & Crostini, Sütlü Badem Çorbası, Bobotie, Terkib-i Çeşidiyye, Buhara Pilavı, Kavala Kurabiyesi, Keşkül yemeklerini istedi.
MASTERCHEF'TE KİMLER POTADA?
Masterchef Allstar'da yapılan ilk iki takım oyununu kaybeden kırmızı takımdan 4 aday potaya girdi. Kırmızı takımdan Dilara, Dilara, Sefa ve Kerem potadaki isimler.
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNDA HANGİ YEMEKLER YAPILDI?
Masterchef'te 21 Eylül akşamında konu bademli yemeklerdi. Yarışmacılar Romesco & Crostini, Sütlü Badem Çorbası, Bobotie, Terkib-i Çeşidiyye, Buhara Pilavı, Kavala Kurabiyesi, Keşkül yemeklerini diğer takımdan daha başarılı yapabilmek için ter dökecek.
TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyununda yapılan yemeklerden; Romesco & Crostini yemeğini mavi takım; Sütlü Badem Çorbası, BobotieTerkib-i Çeşidiyye, Buhara Pilavı ve Keşkül'ü ise kırmızı takım kazandı. Kavala Kurabiyesi'nin ise kazananı olmadı. Böylece oyunun kazananı kırmızı takım oldu.
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