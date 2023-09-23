Masterchef Allstar'a şampiyonlar gelecek mi, ne zaman gelecek? Masterchef Allstar'a kimler veda etti?

Yayınlanma: 23.09.2023 - 23:55

Güncelleme: 23.09.2023 - 23:55

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Allstarda yapılan ön elemelerin ardından ilk Allstar kadrosu belli olmuştu. elemelerin ardından 110 hafta boyunca Masterchef Allstar'a kendi sezonunu ikinci ve üçüncü olarak tamamlayan adaylar sırasıyla dahil oldu. Sırada ise şampiyonlar var. Peki Allstar'a şampiyonlar ne zaman gelecek?

MASTERCEHF'TE ŞU ANA KADAR KİMLER ELENDİ?

Allstar'da 11. hafta geride kaldı. Bu maratonda şu ana kadar 10 yarışmacı Allstar'da şampiyonluk hayallerine veda etti. İşte o isimler:

1. hafta - Güzide

2. hafta - Burcu

3. hafta - Büşra

4. hafta - Berker

5. hafta - Mert

6. hafta - Rıfat

7. hafta - Eray

8. hafta - Çağatay

9. hafta - Suna

10. hafta - Gamze

ŞAMPİYONLAR ALLSTAR'A NE ZAMAN GELECEK?

Somer şef Allstar'ın ilk haftasında Masterchef şampiyonları için şunları söylemişti;

"Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi MasterChef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz."

İLK HANGİ ŞAMPİYON GELECEK?

11 haftanın ardından Masterchef Allstar'a şampiyonlar gelecek. 12. hafta ilk şampiyon kadroya dahil olacak. Fakat ilk katılacak yarışmacının kim olduğu henüz belli değil...

MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI KİMLER?

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uysal

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz