MasterChef ana kadroya kim girdi? 28 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya kim girdi?
MasterChef 2024 yarışmasında ana kadro mücadelesine sayılı zaman kaldı! 3. gruptaki adaylar ana kadroya girebilmek için yarışıyor. Toplamda 4 gruptan oluşan takımlardan 5'er yarışmacı kadroya giriyor. 28 Temmuz MasterChef'te 15. yarışmacı belli oldu! MasterChef'te ana kadroya kim girdi?
TV8 ekranlarında MasterChef heyecanı yaşanıyor. Ana kadronun tamamlanmak üzere olduğu MasterChef 2024 yarışmasında 14. isim kesinleşti! MasterChef jürisi, 3. gruptaki adaylar arasından en başarılı buldukları tabağın sahibini ana kadroya alıyor. İşte, MasterChef'te ana kadroya giren 15. yarışmacı...
MASRERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Ana kadroya katılacak 15'incü yarışmacı için adaylar tezgah başına geçti. Şefler MasterChef adaylarından yaratıcı tabaklar çıkarmalarını talep etti.
Şeflerin değerlendirmesi ardından ana kadroya katılan 15. yarışmacı Nigar olarak açıklandı.
MASTERCHEF ANA KADRODAKİ YARIŞMACILAR LİSTESİ
1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Ezgi
15. Nigar
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