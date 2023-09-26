Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:25

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:25

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef All Star kadrosuna dahil olan eski şampiyon Cemre'nin hayatı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, MasterChef Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Cemre ne iş yapıyor?

CEMRE UYANIK KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık 1992 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümü üzerinden tamamladı.

Cemre Uyanık, küçüklüğünden beri Uzak Doğu mutfağına ilgisi olduğunu dile getirdi. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık, 2017 yılında 5 ay ABD'de restoranlarda çalıştı. Daha sonra ABD'de bir Fransız restoranında stajına devam etti ve 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda kısım şefi olarak 11 ay çalıştı.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve birinci oldu.