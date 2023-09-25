MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Sefa ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin 24 Eylül tarihli son bölümünde elenen yarışmacı Sefa oldu. Sefa Okyay Kılıç'ın elenmesi üzerine yarışmacını kim olduğu merak edildi. Peki, MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Sefa ne iş yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:49
MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Sefa ne iş yapıyor?
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MasterChef All Star yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç, All Star'ın 11. haftasında elendi. Sefa Okyay Kılıç'ın elenmesi üzerine yarışmacının hayatı ve kariyeri merak edildi. MasterChef Sefa kısa sürede gündem oldu. Peki, MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Sefa ne iş yapıyor?

SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR? 

Sefa Okyay Kılıç, 13 Haziran 1996 Ankara'da dünyaya geldi. Sefa Okyay, 2019 yılında Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun oldu. Sonrasında Ankara'da Metropolitan Hotels ve Ato Congressium'da, Antalya Rixos Premium Tekirova'da; İngiltere Fora Restaurants'da çalışma fırsatı buldu ve İtalya Lecce'de 1 ay staj yaptı.

Instagram’da yaptığı yemek paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sefa’nın kullanıcı adı “sefaokyayklc” Instagram’da başarılı ismin 380 bin takipçisi bulunmaktadır.


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