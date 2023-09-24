Masterchef Allstar'da şaşırtan veda... Kimse tahmin etmiyordu!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 21:05

Güncelleme: 25.09.2023 - 00:15

MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda etti. İzleyiciler, MasterChef All Star'da kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Masterchef Allstar'da bu hafta Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya eleme potasında yer aldı.

MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI...

Masterchef Allstar'da 11. hafta geride kaldı. Allstar'da şampiyonların kadroya dahil olmasından önce kadrodan son kişi Masterchef hayallerine veda edecek. Şefler eleme gününün ilk turunda yaratıcılık oyunu için yarışmacılardan istenen malzemeler çubuk tarçın ve yaban turbu oldu...

GECENİN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Yaratıcılık oyununda geceyi tamamlayan isim Sergen oldu. Ardından potadan kurtulan isimler ise Barbaros ve Dilara oldu. Böylece Sefa, Azize, Tanya ve Kerem ikinci turda yeniden yarışacak.

İKİNCİ TURDA HEYECAN DORUKTA

İkinci turda şeflerin istediği yemek La Melanzanee la Ricotta oldu. İkinci tura kalan Sefa, Kerem, Tanya, Azize ve Tanya gecenin en kötüsü olmamak için ter dökecek...

MASTERCHEF ALLSTAR'A VEDA EDEN İSİM...

Danilo şefin imza yemeğini en iyi şekilde yaparak potadan kurtulan ilk isim Tanya oldu. Tanya'nın ardından potadan kurtulan ikinci tabağın sahibi ise Azize oldu. Sona kalan Kerem ve Sefa'dan hayallerine veda eden isim Sefa oldu.