MasterChef'te kim elendi? 11 Ekim 2026 MasterChef'te kim elendi, kim kazandı? MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef Türkiye 2026'da bir haftanın daha sonuna gelindi. Haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar, bir hafta daha yarışmada kalabilmek günün için en iyi tabağını hazırlamaya çalıştı. Günün sonunda ise bir isim veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? 11 Ekim 2026 MasterChef'te kim elendi, kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Hasan Alp

Şadi

Kübra

Ayşe

Nurten

Buse

Enes

Nilay

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE 11 EKİM'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Buse oldu.