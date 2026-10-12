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MasterChef'te kim elendi? 11 Ekim 2026 MasterChef'te kim elendi, kim kazandı? MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef'te kim elendi? 11 Ekim 2026 MasterChef'te kim elendi, kim kazandı? MasterChef'e veda eden isim...

12.10.2026 00:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef'te kim elendi? 11 Ekim 2026 MasterChef'te kim elendi, kim kazandı? MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından bir yarışmacı programa veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? 11 Ekim 2026 MasterChef'te kim elendi, kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2026'da bir haftanın daha sonuna gelindi. Haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar, bir hafta daha yarışmada kalabilmek günün için en iyi tabağını hazırlamaya çalıştı. Günün sonunda ise bir isim veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? 11 Ekim 2026 MasterChef'te kim elendi, kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Hasan Alp

Şadi 

Kübra

Ayşe

Nurten

Buse

Enes

Nilay

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE 11 EKİM'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Buse oldu.

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