Yayınlanma: 29.08.2023 - 21:11

Güncelleme: 29.08.2023 - 21:11

Masterchef Çağatay, 29 Ağustos tarihinde yayımlanan bölümde yer almadı. Bu da akıllara Çağatay'ın yarışmadan çekilme ihtimalini getirdi. Peki, Masterchef Çağatay kim? Masterchef Allstar yarışmacılarından Çağatay yarışmadan çekiliyor mu?



MASTERCHEF ÇAĞATAY KİM?

Çağatay Akgül, 25 yaşında. Masterchef'e geçen sene katılan Çağatay bu sene Allstar'da da önlük giymeye hak kazandı. Çağatay, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. İtalya’da staj yapan Akgül, yaklaşık sekiz yıldır aşçılık yapıyor.



MASTERCHEF ÇAĞATAY YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Masterchef'in 29 Ağustos tarihinde yayımlanan bölümünde Çağatay kötü hissettiğini söyleyerek şeflerden izin istedi. Bu hafta kırmızı takımda yarışan Çağatay, takım kaptanı Alican'ın da onayı ile dinlenmek üzere stüdyodan ayrıldı.

Somer Şef, hastalığına saygı duyduğunu fakat bu durumun böyle devam etmesi durumunda bir takım için haksızlık olacağını söyledi.



ESRA NEDEN TAKIMINI UZAKTAN YÖNETTİ?

Bunun üzerine gündeme gelen konu takımların eşitlenmesi adına mavi takımdan da birinin çıkması oldu. Böylece mavi takımın kaptanı Esra takımını uzaktan yönetmeyi teklif etti.