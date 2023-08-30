MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 ağustos MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayları belli oldu. Seyircilerin heyecanla izlediği MasterChef'te kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yurttaşlar eleme potasına kimin girdiğini merak etti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 ağustos MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 00:19
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 ağustos MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef'te eleme potasına giren isimler belli oldu. Yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 ağustos MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef dokunulmazlık oyununda Kıvanç, Ayaz, Tahsin ve Gamzenin tabakları, en başarılı 4 tabak seçildi.

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kazandığı gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç haftanın 1. adayı olarak Tahsin'in ismini verdi.

Gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı Gamze oldu. Böylece MasterChef'te bu haftanın ilk eleme adayları Tahsin ve Gamze olarak belirlendi.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNDA HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

Jüri üyeleri yarışmacılardan, UNESCO'nun gastronomi şehirleri lezzetlerinden olan Torta di Riso, Mualle, Mapo Tofu, Tutu de Feijapo, Rocoto Relleno, Bergensk Fiskesuppe ve Bibimbap yemeklerinin yapılması istendi. 


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