MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi

MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi

Arabaşı çorbası, hem kültürel bir miras hem de soğuk günlerde sıcacık bir başlangıç sunar. Peki, MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2024 Cumartesi, 17:17
MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi

Arabaşı çorbası, Anadolu mutfağının köklü lezzetlerinden biri olup özellikle soğuk kış günlerinde sofraları ısıtan bir çorba türüdür. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde sıkça tüketilen bu çorba, kendine özgü hamuru ve yoğun baharatlı lezzetiyle diğer çorbalardan ayrılır. İşte, püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi...

MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Çorba için:

1 adet tavuk göğsü veya 2 adet tavuk but

5 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı acı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz

Hamur için:

5 su bardağı su

1 su bardağı un

Tuz

MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi

ARABAŞI ÇORBASI YAPILIŞI

Tavuk göğsü veya butları bir tencerede suyla haşlayın.

Haşlanan tavukları sudan çıkarıp didikleyin.

Tavuk suyunu çorba için saklayın.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu ekleyin.

Unu kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.

Kavrulan una salçayı ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.

Tavuk suyunu yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için sürekli çırpıcıyla karıştırın.

Didiklenmiş tavukları çorbaya ekleyin ve kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.

Tuz ve acı pul biberi ekleyerek lezzetlendirin.

Su ve tuzu bir tencereye alıp kaynatın.

Kaynayan suya azar azar un ekleyerek sürekli karıştırın.

Bu aşamada hamurun pürüzsüz bir kıvam alması için topaklanmamasına dikkat edin.

Karışım koyulaştığında, hamuru yağlanmış bir tepsiye dökün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuyan hamuru kare dilimler halinde kesin.

Arabaşı çorbasını sıcak bir şekilde servis edin.

Hamur parçalarını çorbaya batırarak yiyebilirsiniz.

Ancak hamuru çorbanın içine atmak yerine çorbayla birlikte tüketmek, yemeğin geleneksel tarzına daha uygun olacaktır.

Afiyet olsun!

MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi

ARABAŞI ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Un kavurma:

Çorbanın kıvamını ayarlamak için unu tereyağıyla kavururken dikkatli olun; unun rengi çok koyulaşmadan kavurma işlemini bitirin.

Tavuk suyu:

Çorbanın lezzeti için tavuk suyunun berrak ve taze olması önemlidir. Bu nedenle tavuk haşlarken suyun üzerindeki köpükleri alın.

Hamur kıvamı:

Hamurun pürüzsüz ve esnek bir yapıya sahip olması için karıştırma işlemini sürekli ve hızlı bir şekilde yapın.

Baharatlar:

Arabaşı çorbası geleneksel olarak hafif acılı bir şekilde hazırlanır. Acı seviyesini damak tadınıza göre ayarlayın.

Servis sıcaklığı:

Çorbanın sıcak olması önemlidir. Hamur ise soğuk servis edilmelidir; bu kontrast, yemeğin tadını daha belirgin hale getirir.

arabaşı Arabaşı çorbası arabaşı çorbası nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler