MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi
Arabaşı çorbası, hem kültürel bir miras hem de soğuk günlerde sıcacık bir başlangıç sunar. Peki, MasterChef arabaşı çorbası nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi...
Arabaşı çorbası, Anadolu mutfağının köklü lezzetlerinden biri olup özellikle soğuk kış günlerinde sofraları ısıtan bir çorba türüdür. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde sıkça tüketilen bu çorba, kendine özgü hamuru ve yoğun baharatlı lezzetiyle diğer çorbalardan ayrılır. İşte, püf noktalarıyla enfes arabaşı çorbası tarifi...
ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
Çorba için:
1 adet tavuk göğsü veya 2 adet tavuk but
5 su bardağı tavuk suyu
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı acı pul biber (isteğe bağlı)
Tuz
Hamur için:
5 su bardağı su
1 su bardağı un
Tuz
ARABAŞI ÇORBASI YAPILIŞI
Tavuk göğsü veya butları bir tencerede suyla haşlayın.
Haşlanan tavukları sudan çıkarıp didikleyin.
Tavuk suyunu çorba için saklayın.
Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu ekleyin.
Unu kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.
Kavrulan una salçayı ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.
Tavuk suyunu yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için sürekli çırpıcıyla karıştırın.
Didiklenmiş tavukları çorbaya ekleyin ve kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.
Tuz ve acı pul biberi ekleyerek lezzetlendirin.
Su ve tuzu bir tencereye alıp kaynatın.
Kaynayan suya azar azar un ekleyerek sürekli karıştırın.
Bu aşamada hamurun pürüzsüz bir kıvam alması için topaklanmamasına dikkat edin.
Karışım koyulaştığında, hamuru yağlanmış bir tepsiye dökün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğuyan hamuru kare dilimler halinde kesin.
Arabaşı çorbasını sıcak bir şekilde servis edin.
Hamur parçalarını çorbaya batırarak yiyebilirsiniz.
Ancak hamuru çorbanın içine atmak yerine çorbayla birlikte tüketmek, yemeğin geleneksel tarzına daha uygun olacaktır.
Afiyet olsun!
ARABAŞI ÇORBASI PÜF NOKTALARI
Un kavurma:
Çorbanın kıvamını ayarlamak için unu tereyağıyla kavururken dikkatli olun; unun rengi çok koyulaşmadan kavurma işlemini bitirin.
Tavuk suyu:
Çorbanın lezzeti için tavuk suyunun berrak ve taze olması önemlidir. Bu nedenle tavuk haşlarken suyun üzerindeki köpükleri alın.
Hamur kıvamı:
Hamurun pürüzsüz ve esnek bir yapıya sahip olması için karıştırma işlemini sürekli ve hızlı bir şekilde yapın.
Baharatlar:
Arabaşı çorbası geleneksel olarak hafif acılı bir şekilde hazırlanır. Acı seviyesini damak tadınıza göre ayarlayın.
Servis sıcaklığı:
Çorbanın sıcak olması önemlidir. Hamur ise soğuk servis edilmelidir; bu kontrast, yemeğin tadını daha belirgin hale getirir.
İlgili Haberler
- Meksika mutfağının enfes lezzeti: Tlayuda tarifi
- Sağlıklı ve lezzetli: Zeytinyağlı pırasa tarifi
- İskenderun mutfağının en sevilen lezzeti: Haylan kabağı dolması tarifi
- Kış mevsiminin sağlık dolu lezzeti: Pratik hamsi tava tarifi
- Dubai çikolatasının yeni rakibi: Ev yapımı Trabzon çikolatası tarifi
- Doğal ve lezzetli: Cennet hurması tatlısı tarifi
- Soğuk havalarda içinizi ısıtacak enfes lezzet: Balık çorbası tarifi
- Sofranızda deniz esintisi: Balık böreği tarifi
- Asya mutfağının lezzeti: Nasi Liwet tarifi
- Enfes bir Rus kahvaltılığı: Blini tarifi
- Evde fırın lezzeti: Kuşbaşılı pide tarifi
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan belayı satın aldı
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
- Trabzonspor'da ayrılık!
- Ali Koç'tan çok sert Kayserispor açıklaması!
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Yetki kısıtlayan teklif komisyondan geçti