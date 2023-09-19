MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef'te kim kaptan oldu?

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:42

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:42

Dün akşam yayımlanan MasterChef All Star'da kaptanlık yarışında nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrası mavi ve kırmızı takım kaptanlarının kim olduğu merak edildi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül 2023 MasterChef'te kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gamze'nin elenmesinin ardından MasterChef'te kaptanlık oyunu dün gece oynandı. Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan çiğ köfte istedi. Sıra dışı anların yaşandığı oyunda şefler yöresel kıyafetler ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılar da çiğ köfte tepsilerini alarak 45 dakika içerisinde en lezzetli çiğ köfteyi yapmak için yarıştı. Sürenin ardından Danilo, Somer ve Mehmet şef değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Şeflerin ortak kararına göre kaptanlık oyununda en başarılı tabağı yapan isimler; Ayaz, Azize, Kıvanç, Dilara oldu. Gecenin sonunda ise kaptanlığı Ayaz mavi takım kaptanı oldu. Ayaz kırmızı takımın kaptanlığına ise Kerem'i seçti.