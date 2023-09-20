Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:21

Güncelleme: 20.09.2023 - 13:23

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım haftanın ilk oyununda karşı karşıya geldi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık yarışında yaratıcı tabaklar çıkardı. Peki, MasterChef'te ilk edeme adayı kim oldu? 19 Eylül MasterChef'te hangi takım kazandı? İşte, MasterChef haftanın ilk eleme adayları...

MASTERCHEF'TE 19 EYLÜL HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler, mavi ve kırmızı takımdan ''Eski Türk Yemekleri'' konseptinden; borani, tutmaç çorbası, tencere böreği, keşkek, ciğer yahnisi, patlıcanlı pilav ve hurma kebabı, kavut yemeklerini istedi. Söz konusu yedi tabak için takımlara 1 saat süre verildi. Oyun sonunda şeflerce yapılan tadım ve değerlendirme neticesinde 6-1 skorla açık ara takım oyununun kazananı mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Tabaklar arasından şefler; Esra, Batuhan, Tolga ve Eda'yı başarılı buldu. Batuhan dördüncü, Tolga üçüncü ve eda ikinci oldu. Esra dokunulmazlığı elde etti. Gecenin ilk eleme adayı kaptan Kerem oldu ve oylama sonucuna göre de Dilara ikinci olarak potaya dahil oldu.