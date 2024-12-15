MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık günü MasterChef'te haftanın son oyununda eleme potasına kim gitti?

MasterChef'te son eleme adayı belirlendi. Şefler, yeni bölümde yarışmacılardan kimyon ve kabak kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık günü MasterChef'te haftanın son oyununda eleme potasına kim gitti?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık günü MasterChef'te haftanın son oyununda eleme potasına kim gitti?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:33

MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yeni bölümde yarışmacılardan kimyon ve kabak kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. En az başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı eleme potasına giden son isim oldu. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık günü MasterChef'te haftanın son oyununda eleme potasına kim gitti?

HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın son eleme adayı, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Eda olarak belirlendi.

MASTERCHEf ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Erim

Şirin

Alper

Eda


Etiketler: #MasterChef #masterchef eleme potası #Masterchef Türkiye

İlgili Haberler

13 Aralık Cuma günü MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'deki büyük ödül nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

13 Aralık Cuma günü MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'deki büyük ödül nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...
MasterChef Türkiye’de gergin anlar: Eda ve Beyza neden tartıştı?

MasterChef Türkiye’de gergin anlar: Eda ve Beyza neden tartıştı?
Şef Erşan Yılmaz kimdir? MasterChef'in konuğu Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Şef Erşan Yılmaz kimdir? MasterChef'in konuğu Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler