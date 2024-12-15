MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık günü MasterChef'te haftanın son oyununda eleme potasına kim gitti?
MasterChef'te son eleme adayı belirlendi. Şefler, yeni bölümde yarışmacılardan kimyon ve kabak kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık günü MasterChef'te haftanın son oyununda eleme potasına kim gitti?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yeni bölümde yarışmacılardan kimyon ve kabak kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. En az başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı eleme potasına giden son isim oldu. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık günü MasterChef'te haftanın son oyununda eleme potasına kim gitti?
HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Eda olarak belirlendi.
MASTERCHEf ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Erim
Şirin
Alper
Eda
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