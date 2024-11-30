MasterChef'te günün konsepti bıçaklar oldu: 29 Kasım Cuma günü MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

Yayınlanma: 30.11.2024 - 00:38

Güncelleme: 30.11.2024 - 00:38

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, dilimleme bıçağı, ekmek bıçağı, sebze bıçağı, et bıçağı ve şef bıçağıyla yemekler hazırladı. İki takımın kaptanı, düello şeklinde oynanan oyun için bıçakları yarışmacılar arasında bölüştürdü ve takımlar ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, 29 Kasım Cuma günü MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

BIÇAKLAR KONSEPTİNDE DÜELLOLAR BELİRLENDİ

Dilimleme bıçağı: Kaan ve Alper

Ekmek (hamur işi) bıçağı: Şirin VE Beyza

Sebze bıçağı: Erim ve Kerem

Et bıçağı: Emre ve Eda

Şef bıçağı: Onur ve Semih

DÜELLOLARDA KAZANANLAR KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'deki ödül oyununda ilk düellolar büyük bir heyecanla tamamlandı.

Dilimleme bıçağında Kaan ve Alper karşı karşıya geldi, mücadeleden galip çıkan isim Alper oldu.

Ekmek bıçağında Şirin ve Beyza yarıştı ve kazanan Şirin oldu.

Sebze bıçağı mücadelesinde Erim ve Kerem karşılaştı, bu turdan zaferle ayrılan Erim oldu.

Et bıçağında Emre ve Eda kozlarını paylaştı, kazanan ise Emre olarak açıklandı.

Şef bıçağında Onur ve Semih'in mücadelesi ise berabere sonuçlandı ve her iki isim de kazanan olarak ilan edildi.

Final turunda Alper, Şirin, Erim, Emre, Semih ve Onur arasında büyük ödül için kıyasıya bir yarış gerçekleşti.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Büyük ödül oyununu kazanan isim onur oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER

Kaan

Şirin

Semih