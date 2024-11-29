Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:23

Güncelleme: 29.11.2024 - 00:23

MasterChef Türkiye'nin pazartesi günü yayımlanan bölümünde mavi takımın kaptanı belli oldu. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunda yeni hafta itibariyle sadece 10 yarışmacı kaldı. Adını finale yazdırmak isteyen yarışmacılar için ise işler ciddileşmeye başladı. Haftanın son takım oyununda kazanan taraf merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? MasterChef'te yeni bölümde 3. eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de pazar akşamı yayımlanan bölümde elenerek yarışmaya 11. olarak veda eden isim Muratcan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te yeni haftanın takım oyunu için şefler tarafından istenilen yemek sandviç oldu. Yarışmacılardan en başarılı sandviçi hazırlayan Beyza mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takımın kaptanı olarak da Şirin'i seçti. Ardından yapılan kaptanlık yarışını da Beyza kazandı.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Beyza

Emre

Onur

Alper

Kerem

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Şirin

Eda

Kaan

Erim

Semih

İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk takım oyununun kazananı mavi takım oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyununda bireysel dokunulmazlık oyununu Eda kazandı. Yapılan oylamada haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenen ismi Kaan oldu.

İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

İkinci takım oyununun da kazananı mavi takım oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Erim oldu. Haftanın ikinci takım oyununun ardından Şirin ve Eda aynı oyu aldı. Takım kaptanı Şirin kendini potaya attı.

SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son takım oyununda bireysel dokunulmazlığın sahibi yeniden Erim oldu. Yapılan oylamada ise 3. eleme adayı olarak Semih belirlendi.