MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oluyor! 30 Kasım Cumartesi günü MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef'te o akşam haftanın dördüncü ve son eleme adayı belirlendi. Pazar günü yapılacak eleme oyunu öncesinde, yarışmacılar son dokunulmazlık oyununda eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. Peki, 30 Kasım Cumartesi günü MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oluyor! 30 Kasım Cumartesi günü MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 00:31

MasterChef'te heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte rekabet iyice arttı. Programın bu haftaki konuğu, Osmanlı mutfağındaki uzmanlığıyla tanınan Vedat Başaran oldu. Başaran, yarışmacılardan Seferceliye (Ayvalı et) yemeği hazırlamalarını istedi. Günün sonunda, en az başarılı tabağı yapan yarışmacı haftanın dördüncü eleme adayı olarak potaya gitti. Peki, 30 Kasım Cumartesi günü MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın 4. eleme adayı Kerem oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Kaan

Şirin

Semih

Kerem


Etiketler: #masterchef eleme #MasterChef #masterchef eleme potası

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