MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oluyor! 30 Kasım Cumartesi günü MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var?
MasterChef'te o akşam haftanın dördüncü ve son eleme adayı belirlendi. Pazar günü yapılacak eleme oyunu öncesinde, yarışmacılar son dokunulmazlık oyununda eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. Peki, 30 Kasım Cumartesi günü MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var?
MasterChef'te heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte rekabet iyice arttı. Programın bu haftaki konuğu, Osmanlı mutfağındaki uzmanlığıyla tanınan Vedat Başaran oldu. Başaran, yarışmacılardan Seferceliye (Ayvalı et) yemeği hazırlamalarını istedi. Günün sonunda, en az başarılı tabağı yapan yarışmacı haftanın dördüncü eleme adayı olarak potaya gitti. Peki, 30 Kasım Cumartesi günü MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın 4. eleme adayı Kerem oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Kaan
Şirin
Semih
Kerem
Etiketler: #masterchef eleme #MasterChef #masterchef eleme potası
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- Esad'dan ilk açıklama!
- İsrail’in yeni cephesi: Halep
- 27 milyar TL'lik servet çöpe gitmişti...
- Erdoğan eleştiride bulunmuştu...