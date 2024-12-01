MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oluyor! 30 Kasım Cumartesi günü MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var?

Yayınlanma: 01.12.2024 - 00:31

Güncelleme: 01.12.2024 - 00:31

MasterChef'te heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte rekabet iyice arttı. Programın bu haftaki konuğu, Osmanlı mutfağındaki uzmanlığıyla tanınan Vedat Başaran oldu. Başaran, yarışmacılardan Seferceliye (Ayvalı et) yemeği hazırlamalarını istedi. Günün sonunda, en az başarılı tabağı yapan yarışmacı haftanın dördüncü eleme adayı olarak potaya gitti. Peki, 30 Kasım Cumartesi günü MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın 4. eleme adayı Kerem oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Kaan

Şirin

Semih

Kerem